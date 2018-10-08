В Новосибирске на школьниц во время урока рухнули шкафы

В Новосибирске следователи начали проверку по факту падения деревянных шкафов на детей в школе.

Инцидент произошел во время урока технологии у пятиклассниц. На школьниц неожиданно обрушились четыре навесных шкафа. Несколько девочек доставили в медицинское учреждение. Об их состоянии пока неизвестно.

- На место происшествия незамедлительно прибыла следственная группа, которую возглавил руководитель территориального следственного отдела, - сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области. - В школе изымается документация, опрашиваются очевидцы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.