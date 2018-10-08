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08.10.2018 14:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске на школьниц во время урока рухнули шкафы

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Новосибирске следователи начали проверку по факту падения деревянных шкафов на детей в школе.

На Алтае педагога музыкальной школы уволили за спаивание учеников

Инцидент произошел во время урока технологии у пятиклассниц. На школьниц неожиданно обрушились четыре навесных шкафа. Несколько девочек доставили в медицинское учреждение. Об их состоянии пока неизвестно.

- На место происшествия незамедлительно прибыла следственная группа, которую возглавил руководитель территориального следственного отдела, - сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области. - В школе изымается документация, опрашиваются очевидцы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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