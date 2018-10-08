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08.10.2018 20:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камерные условия

В омской колонии введен чрезвычайный режим из-за массовой драки осужденных
Текст: Наталья Граф, Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7688 (225)
Несколько дней в омской колонии N 6 будет действовать чрезвычайный режим, установленный из-за массовой драки осужденных.

В выходные заключенные устроили побоище в колонии строгого режима, требуя послабления режима. В результате пострадали более 20 осужденных.

Перед отбоем в пятом и шестом отрядах "авторитеты" заявили сидельцам, что теперь исправительное учреждение будет жить по их правилам и попытались склонить их к неповиновению. Однако осужденные, характеризующиеся с положительной стороны, отказались. Конфликт быстро перерос в драку. К побоищу и погромам начали присоединяться осужденные из других отрядов. По данным управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области, в беспорядках участвовало более 150 человек.

В результате бунта в омской колонии госпитализированы пять человек

Личный состав ИК N 6 подняли по тревоге. Но утихомирить бунтовавших не получилось. Разъяренные "авторитеты" потребовали начальника колонии и прокурора.

- Отрицательно настроенные осужденные выдвинули ряд незаконных требований, - сообщила "РГ" представитель УФСИН России по Омской области Светлана Плотникова. - Они просили предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания.

В драке пострадало 20 осужденных. Большинство получило ушибы и ссадины. Четверых госпитализировали в тюремную больницу с более серьезными травмами. Еще одного осужденного прооперировали, он находится в реанимации Городской больницы имени Кабанова в стабильно тяжелом состоянии.

Зачинщики требовали дать им возможность свободно передвигаться по колонии и пользоваться сотовыми

Исправительное учреждение оцепили силовики. На территорию колонии ввели сводный отряд. Зачинщиков бунта изолировали для пресечения дальнейших беспорядков. В настоящее время они находятся в городском СИЗО.

- При проведении данной операции оружие и специальные средства не применялись, - отмечают в УФСИН России по Омской области. - Конвоирование осужденных производилось путем применения специального приема "загиб руки за спину".

Следователи выясняют, кто именно был организатором и лидером массовых волнений.

Фото: Сергей Метелица/ТАСС
СК возбудил дело после массовой драки в омской колонии

- Скорее всего, режим продлится несколько дней, - говорят пресс-службе регионального управления тюремного ведомства. - Действия будут по обстановке, которая будет дальше складываться. Ситуация нестандартная, меры, которые положены, приняты. Свидания с родственниками ограничены на время действия ЧС. Те, кто уже на длительном свидании, продолжают там находиться положенное время.

Предполагаемые зачинщики бунта будут находиться в следственном изоляторе на время следственных действий.

- Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 321 УК РФ - "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества", - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова вчера подчеркнула, что конфликт в омской колонии был исключительно между группами заключенных. Она отметила, что зачинщики конфликта начали избивать не противившихся режиму заключенных. Претензий к администрации не звучало. Причем для многих пострадавших, по ее словам, начало конфликта стало неожиданным: ранее угроз не было.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Бунты в колониях
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