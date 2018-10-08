В Ленобласти иномарка протаранила гужевую повозку

В Ленинградской области начата проверка по факту столкновения автомобиля Hyundai Solaris с гужевой повозкой.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на 21-м километре автодороги Гатчина-Куровицы инормарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с повозкой.

Основной удар приняла на себя лошадь. Мужчина, управлявший телегой, госпитализирован с тяжелыми травмами.

Состояние водителя инормарки врачи оценивают как средне-тяжелое.

В ГИБДД отмечают, что лошадь, попавшая под колеса автомобиля, находится в критическом состоянии.