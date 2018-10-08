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08.10.2018 17:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Поморья отдала миллион рублей за возврат советских вкладов

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Северодвинске 79-летняя женщина поверила уловкам телефонных мошенников и перевела им все свои сбережения - более миллиона рублей. Пенсионерке позвонил мужчина, который представился сотрудником государственной финансовой компании и сообщил о некой программе по возврату долгов населению.

- Злоумышленник сослался на банковские вклады советского времени, которые якобы будут возвращаться, - пояснил "РГ" начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Архангельской области Иван Распутин. - У потерпевшей, как и у многих людей старшего поколения, такие вклады имелись.

Фото: depositphotos.com
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Мужчина убедил северодвинку, что для полного возврата сбережений надо оплатить ряд банковских операций. Сначала он попросил перевести на указанный им счет несколько тысяч рублей. Пенсионерка сделала это, но обещанных вкладов не дождалась.

Женщине регулярно звонили, под разными предлогами требовали новых переводов. Так, один из "траншей" был обоснован необходимостью аренды бронированного автомобиля для доставки денег в Северодвинск. В результате за две недели пенсионерка перевела неизвестным все свои сбережения - более миллиона рублей.

Только тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, идет розыск виновных, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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