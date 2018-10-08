Краснодарца осудили на 12 лет за развращение девочки в соцсети

В Ленинградской области суд вынес приговор 34-летнему жителю Краснодара за преступление сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

По информации следствия, в течение месяца - с первого декабря 2016 года по 22 января 2017 года мужчина из дома в столице Кубани переписывался со школьницей, проживающей в Тосненском районе Ленобласти. Злоумышленник, как отмечается в иформации, помещенной на официальном сайте СУ СКР по Ленинградской области, отлично знал о возрасте девочки и ее младшей сестры. Путем угроз и шантажа он принудил потерпевшую записать видео с демонстрацией действий сексуального характера и переправить ему по почте.

"В ходе обыска в квартире подсудимого были обнаружены и изъяты планшет, ноутбук, смартфон, а также электронные носители информации, содержащие фото- и видеофайлы с несовершеннолетними детьми, которые, согласно заключению эксперта, относятся к порнографическим материалам", - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области

Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста"). Суд назначил краснодарцу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.