В Калмыкии два человека погибли при пожаре в землянке

Два человека погибли во время пожара в Приютненском районе Калмыкии. Трагедия произошла накануне ночью в одной землянок села Приютное.

Небольшое помещение сгорело практически дотла. Общая площадь возгорания составила 36 квадратных метров, также сгорела часть кровли и мебель, рассказали спасатели, сообщили в региональном управлении МЧС.

После того, как пожарные справились с огнем, внутри помещения они и обнаружили два тела.

По предварительным данным, пожар случился из-за неисправной проводки. Сейчас на месте работают специалисты. Им предстоит определить причину возгорания и найти виновных.