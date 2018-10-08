Советский суд Челябинска поставил точку в процессе по делу бывшего вице-губернатора региона Николая Сандакова. Чиновника признали виновным в получении взятки, мошенничестве и подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации.

Расследование дела с самого начала напоминало хороший детектив. В начале 2015 года Сандакова при попытке вылететь в Москву задержала ФСБ, заподозрив в получении взятки в 1,5 миллиона рублей от сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова. По версии следствия, последний передал Сандакову, тогда еще помощнику губернатора, "аванс" за дальнейшее продвижение по службе. Впоследствии обвинение во взятке переквалифицировали на мошенничество, посчитав, что Сандаков не собирался помогать сити-менеджеру. Вскоре к обвинению в мошенничестве добавилось новое. А под занавес расследования чиновника привлекли к ответственности по статье о взятке в особо крупном размере. Следствие докопалось, что к непомерным тратам губернатора Юревича на личную охрану имеет отношение и его заместитель. За помощь в заключении выгодного контракта он поручил ЧОПу охрану собственного коттеджа в элитном поселке. Взятка в виде услуги неимущественного характера, по расчетам СК, потянула еще на 1,96 миллиона рублей.

В итоге суд отмерил экс-чиновнику половину от того, что просило для него гособвинение, - пять с половиной лет в колонии строгого режима и семь миллионов рублей штрафа. На счета Сандакова, долю в квартире и земельный участок в Астраханской области наложен арест. С учетом года пребывания в СИЗО и еще одного года домашнего ареста сидеть ему осталось чуть более трех лет.