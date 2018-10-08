В Кургане экс-сотрудника УФСИН осудили за взятки

В Кургане вынесли приговор экс-сотруднику УФСИН, который в течение нескольких лет получал взятки. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три года с отбытием в исправительной колонии строгого режима.

Бывший старший инженер группы капитального строительства и ремонта УФСИН России по Курганской области обвинялся в совершении двух преступлений по статье "Получение должностным лицом взятки в значительном и крупном размере" (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина получал взятки с 2013 по 2016 год от представителя субподрядных организаций, которые выполняли ремонтно-строительные ремонты в учреждениях курганского УФСИН, за своевременное принятие и оплату выполненных работ, а также за покровительство коммерческих организаций. По данным следователей, на банковскую карту бывшего старшего инженера поступали суммы от 80 тысяч рублей до 350 тысяч.

- Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал свою вину и активно помогал расследованию уголовного дела, в том числе изобличив в совершении других коррупционных преступлений высокопоставленных должностных лиц органов системы ФСИН России, - говорится на сайте ведомства.

Кроме лишения свободы, обвиняемому запретили три года занимать должности госслужащего и представителя власти, а также лишили его специального звания "подполковник внутренней службы". Приговор не вступил в законную силу.