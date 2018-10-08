СК начал расследование после столкновения самолетов в Жуковском

Сотрудники Следственного комитета начали расследование после столкновения двух самолетов в столичном аэропорту Жуковский.
По факту инцидента назначена доследственная проверка, сформирована оперативная группа сотрудников Московского межрегионального следственного управления на транспорте, сообщили в пресс-службе ведомства. Официально подтверждено, что в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, у одного из воздушных судов оказался поврежден хвост. Уточняется сумма ущерба.
Как уже писала "РГ", самолет компании "Икар" столкнулся с воздушным судном "Уральских авиалиний", когда следовал на место стоянки. В это время уральский лайнер стоял без пассажиров, его готовили к вылету в Тбилиси.
В столичном аэропорту «Жуковский» самолёт авиакомпании «Пегас», на борту которого находились 266 пассажиров и 14 членов экипажа, при рулении на стоянку крылом повредил заднюю часть рулевого управления Airbus А321 «Уральских авиалиний».— Следственный комитет (@sledcom_rf) 8 октября 2018 г.
Следователи выясняют причины происшествия pic.twitter.com/Ye3qT7FSH9