СК начал расследование после столкновения самолетов в Жуковском

Сотрудники Следственного комитета начали расследование после столкновения двух самолетов в столичном аэропорту Жуковский.

По факту инцидента назначена доследственная проверка, сформирована оперативная группа сотрудников Московского межрегионального следственного управления на транспорте, сообщили в пресс-службе ведомства. Официально подтверждено, что в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, у одного из воздушных судов оказался поврежден хвост. Уточняется сумма ущерба.

Как уже писала "РГ", самолет компании "Икар" столкнулся с воздушным судном "Уральских авиалиний", когда следовал на место стоянки. В это время уральский лайнер стоял без пассажиров, его готовили к вылету в Тбилиси.