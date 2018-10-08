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08.10.2018 14:05
Рубрика: Происшествия

Стала известна средняя зарплата заключенного в России

Текст: Иван Петров

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) озвучили, сколько в месяц в среднем зарабатывают заключенные российских колоний. Среднемесячный заработок, по словам врио начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных тюремного ведомства Валерия Пантелеева, составляет от 4,8 до 5 тысяч рублей. При этом среднемесячная зарплата заключенных не опускается ниже МРОТ более 11 тысяч рублей. Все дело в том, что сидельцы колоний получают не всю сумму. По словам чиновников ФСИН, со счетов заключенных отчисляются средства по искам потерпевших, алименты, средства за содержание и другие выплаты. В итоге на их лицевые счета поступает около 5 тысяч рублей в месяц.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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В то же время на некоторых наиболее успешных предприятиях зарплата заключенного и вовсе составляет 50 тысяч рублей в месяц. Правда, таких предприятий, признали во ФСИН, на сегодня в пенитенциарной системе немного. При этом в текущем году средний оклад в среде заключенных уже вырос почти на 30 процентов.

Всего за 8 месяцев текущего года к работам были привлечены более 160 тысяч осужденных. А годовой объем произведенной за решеткой продукции в денежном эквиваленте составил около 30 млрд рублей.

Чиновник пояснил, что заработок осужденного высчитывается с учетом уровня его, а также варьируется в зависимости от направления работы и норм выработки.

Вместе с тем в ФСИН признали, что желающих работать гораздо больше, чем тех, кого удается трудоустроить. "С учетом того, что число рабочих мест меньше числа привлекаемых к оплачиваемому труду заключенных, у них неполная занятость",- пояснил Пантелеев.

По данным тюремного ведомства, осужденные в местах заключения могут обучаться по 168 профессиям. В основном по специальностям "сельское, лесное и рыбное хозяйство", "электричество и энергетика", "машиностроение" и "легкая промышленность".   

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН
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