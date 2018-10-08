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08.10.2018 15:52
Рубрика: Происшествия

В МВД выявили 62 новых наркотических средства

Текст: Михаил Фалалеев
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил об изменениях, обнаруженных полицией на нелегальном наркотическом рынке. На заседании Государственного антинаркотического комитета, который возглавляет глава МВД, в режиме видеоконференсвязи приняли участие председатели территориальных антинаркотических комиссий.

По словам министра, эксперты ведомства обнаружили и поставили под контроль 62 ранее не известных наркотических средства и психотропных вещества, с использованием которых может быть изготовлено более тысячи препаратов.

- Данная мера позволила в рамках только одного уголовного дела изъять свыше 140 килограммов производного синтетического каннабиноида, - рассказал Владимир Колокольцев.

В воронежском хлебе нашли наркотики

Министр не скрывал, что появилась и новая опасность - так называемые "дизайнерские" наркотики. То есть, один вид отравы от другой отличается очень незначительно, буквально каким-то знаком в химической формуле. Или - цветом упаковки. Но по закону в категорию запрещенного наркотического средства не входит. Законодатели просто физически не успевают за преступным "ноу хау". И, пока отрава не войдет в закон, наркодиллер, торгующий этой гадостью, считается невиновным. Вот министр и подчеркнул в обращении к коллегам из комитета особую актуальность своевременного выявления так называемых "дизайнерских" наркотиков и их идентификации.
Это надо не только для того, чтобы наказать преступников, но и чтобы спасти их жертв.

- Объективная информация необходима не только сотрудникам правоохранительных органов, но и медицинским работникам для установления диагноза и назначения пациентам эффективного лечения, - напомнил министр.

Видео: В Подмосковье задержаны торговцы наркотиками через интернет

Кстати, по данным министерства здравоохранения, технические возможности по идентификации наркотиков имеются лишь в каждом четвертом регионе.

Еще одна проблема, с которой столкнулись полицейские, - оплата приобретения наркотиков. Не секрет, что подрыв экономической базы наркобизнеса - залог успешной с ним борьбы. Речь идет о миллиардах долларов. Причем продавцы и покупатели теперь рассчитываются по безналу, с помощью электронных финансовых инструментов.

Владимир Колокольцев рассказал, что в связи с массовым внедрением IT-технологий все чаще применяются схемы "бесконтактного" сбыта наркотиков, когда оплата осуществляется с использованием электронных платежных систем или в криптографической валюте. То есть, так называемыми биткоинами. И опять же только полиция эту ситуацию не выправит - нужно активное участие многих министерств и ведомств совместно с законодателями.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Борьба с наркотиками
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