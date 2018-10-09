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09.10.2018 20:54
Рубрика: Происшествия

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Прокуроры проверят чиновников и после службы
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7689 (226)
Генпрокуратура взыскала более 11 млрд рублей с чиновников в связи с нарушением ими антикоррупционного законодательства.

"За период действия закона о контроле за соответствием расходов госслужащих доходам с 2013 года в доход государства взыскано свыше 11 млрд рублей", - сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за антикоррупционным законодательством Александр Русецкий.

За полтора года прокуроры выявили около 400 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства

По его данным, всего за пять лет прокурорами было инициировано более 1,2 тысячи проверок, в результате чего предъявлено исков в суды на сумму 12,4 млрд рублей.

Деньги коррупционеров пойдут в Пенсионный фонд

Русецкий объяснил, что процедура проверки запускается в случае, если стоимость имущества чиновника превышает совокупный доход его семьи за последние три года. Если легальность происхождения денег доказать не удается, то имущество переходит государству. Как рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, если раньше после увольнения чиновника прокуроры не имели права продолжать проверку, то с августа вступил в силу новый закон. Согласно ему, проверка может продолжаться еще полгода после увольнения. По словам Куренного, за это время прокуроры успевают провести проверку и подать иск в суд. Всего за полтора года было выявлено около 400 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. По требованию прокуроров 95 тысяч чиновников были наказаны в дисциплинарном порядке, из них 1700 были уволены в связи с утратой доверия. По материалам прокуроров было возбуждено более 5 тысяч уголовных дел.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Генпрокуратура
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