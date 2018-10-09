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09.10.2018 21:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенники от имени приставов разослали россиянам письма с вирусами

Текст: Иван Петров
Сразу в нескольких российских регионах зафиксированы вспышки активности мошенников, рассылающих от имени судебных приставов гражданам письма на электронную почту. Причем в таких письмах указываются настоящие контакты управлений ФССП, они грамотно составлены, вот только ссылка, по которой адресату предлагают пройти, чтобы узнать подробности о задолженности, ведет к заражению компьютера.

Текст электронного послания выглядит обычно так: "Добрый день, Федеральная служба судебных приставов извещает вас о необходимости закрытия вашего долга до 26.10.18. В случае невозврата долга ваши счета будут заблокированы до полного погашения долга. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы найдете в прикрепленном файле".

Фото: photoxpress
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Далее следует информация о том, что "это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 094 15 79 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте".

При переходе по указанной в тексте письма ссылке предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами. В результате скачивания такого архива компьютер заражается вирусом. Но самое страшное, что ваша информация может стать доступна мошенникам. А ведь сегодня мы и расплачиваемся банковскими картами через компьютер, и содержим на жестком диске важную для нас информацию.

Только за последние несколько месяцев множество жалоб на "письма от приставов" поступили в Ставропольском крае, Удмуртии, Челябинской, Калужской, Томской и Тверской областях, а также в ряде других регионов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Судебные приставы во всех этих регионах выступили с объяснением, что никогда не уведомляют должников по электронной почте. То есть, такие письма можно даже не открывать. Теперь всех россиян уже предостерегает Федеральная служба судебных приставов. По словам представителей ФССП, мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства, угрожая заморозкой банковских счетов жертвы. И это многих вводит в заблуждение. Но, как пояснили в службе, узнавать о долгах и оплачивать их следует только на официальном сайте УФССП своего региона в банке данных исполнительных производств. Или через официальное мобильное приложение. Ни в интернете, ни по телефону конфиденциальная информация о долгах граждан не предоставляется.

А в некоторых регионах, как, например, в Пензенской области, и вовсе решили подключить полицию. Вся информация по фактам заражения компьютеров письмами якобы от ФССП была направлена для проведения проверки в управление МВД.

Жителей остальных регионов приставы также призывают не поддаваться на уловки мошенников и в подобных ситуациях обращаться в правоохранительные органы.

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