ООН предложила создать коалицию для адекватного ответа терроризму

Адекватный ответ международному терроризму, по мнению заместителя генерального секретаря ООН Владимира Воронкова, требует создания "стратегической коалиции с участием правительств, гражданского общества, частного сектора и многосторонних организаций". Об этом он заявил 9 октября на открытии в Минске двухдневной международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает БЕЛТА .

Владимир Воронков обратил внимание на кризисные парадоксы современного прогресса. Развитие информационных и цифровых технологий, по его мнению, наряду с позитивными моментами привели к возникновению новых опасностей. "Террористы продолжают использовать социальные сети, зашифрованные коммуникации для распространения и пропаганды, вербовки новых боевиков и координации терактов", - констатировал глава контртеррористического управления.

"Риски, с которыми мы сталкиваемся, не оставляют нам выбора. Миру срочно необходимы новаторские решения и тесная координация действий, направленных на предотвращение злоупотребления террористами информационными и коммуникационными технологиями", - подчеркнул представитель авторитетнейшей международной трибуны.

К выработке новых подходов в борьбе с терроризмом с использованием информационно-коммуникационных технологий призывала на конференции в белорусской столице и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. По словам генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, вырабатывать эти подходы "необходимо с учетом соблюдения прав человека, а также гендерных аспектов".

