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09.10.2018 16:52
Рубрика: Спорт

Нашествие мамаевых

Лекарство одно - они никогда больше не должны появиться на футбольном поле
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск №7689 (226)
Хроника нашествия на Москву и москвичей бывших игроков футбольной сборной Александра Кокорина и Павла Мамаева обретает новые подробности.
Имена Кокорина и Мамаева уже давно не ассоциируются с профессиональным футболом. Фото: instagram.com/kokorin Имена Кокорина и Мамаева уже давно не ассоциируются с профессиональным футболом. Фото: instagram.com/kokorin
Имена Кокорина и Мамаева уже давно не ассоциируются с профессиональным футболом. Фото: instagram.com/kokorin

Добравшись в столицу из Питера после воскресного матча "Зенита" с "Краснодаром", футболисты, бывшие в той игре соперниками, начали праздновать. Повод нашелся: юбилей их беззаветной дружбы. Создается необманчивое впечатление, что гулянка шла по полной. И не прекращалась до утра понедельника. Именно в это время компания молодых людей, в которой замечены лица, похожие на Мамаева и Кокорина, затеяла драку в центре города около гостиницы "Пекин".

Опубликовано видео драки с участием Кокорина и Мамаева

Прежде всего никогда эти люди не должны больше появиться на футбольном поле. В футбол, который давно стал видом спорта номер один в мире, играют профессионалы. И как по-вашему, если бы какой-нибудь врач или юрист позволил бы себе то, что периодически вытворяют Павел Мамаев и Александр Кокорин, смогли бы они продолжать свою деятельность? Думается, что вряд ли.

Однако Кокорин и Мамаев привыкли, что им многое прощают, потихоньку, со временем спуская на тормозах. Чего стоила (в многотысячных евро и в неизмеримо потерянной репутации) хотя бы шикарная вечеринка в шикарном казино Монако с его баснословно дорогим шампанским после бесславного вылета сборной России с Евро-2016? А проходила пьянка под звуки гимна России. Или вспомним вскоре последовавшую за этим езду на бешеной скорости с выездом на встречку и аварию, к счастью, обошедшуюся без жертв. Был ли в дорогущей иномарке Кокорин или машиной управляла его знакомая? Так и нет на этот простой вопрос ответа. Дело, которого как бы не было, и закончилось ничем.

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Вот и на этот раз их наверное просто пожурили, если бы под горячую руку "сладкой парочки" ранним утром в одной из кофеен не попали чиновники - директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения минпромторга Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. А если бы за соседним столиком тихо пили кофе врач или школьный учитель. Хотя профессиональным представителям этих славных профессий в кофейне было бы дороговато.

Судя по всему, теперь Мамаев и Кокорин не смогут уйти от ответственности. Или все-таки им постараются снова помочь? Ну, выпили, разбросали стулья... С кем не бывает?

Заниматься такой профессией - не только честь, купание в деньгах и славе. Но и огромная ответственность

Удивляет позиция Российского футбольного союза, который ограничился заявлением о том, что оба футболиста не являются членами сборной команды России и поэтому... с ними должны разбираться клубы-миллионеры - "Зенит" и "Краснодар".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Те тоже ограничились короткими и очень дежурными сообщениями, что решение о наказании игроков будет принято после тщательного изучения инцидента в московском кафе. Правда, во вторник краснодарский клуб официально заявил, что ищет возможность расторжения контракта с Мамаевым.

А как не вспомнить "дело Эдуарда Стрельцова", которого осудили за то, что, как впоследствии выяснилось, он не совершал. Большой футбол - занятие чисто профессиональное, где игрокам платят огромные, порой немыслимые для понимания - за что? - гонорары. Заниматься такой профессией - это не только честь, благополучие, купание в деньгах и славе. Но и огромная ответственность. Вот этой огромной профессиональной ответственности Кокорин с Мамаевым и не выдержали. Преступление в московском кафе - это то, к чему они шли долго. И вот доехали. Какой пример для тех юных, которые хотят быть "как Кокорин"? Разве миллионные контракты подразумевают наплевательское отношение футболистов ко всем ценностям? Вообще, наш футбольный рынок перегрет чрезвычайно высокими супергонорарами, но об этом разговор особый. А навели на него и Кокорин с Мамаевым.

Мы простим и питерцев, и краснодарцев, если они уступят классным профессиональным зарубежным клубам, выступающим в Европейских кубках. Но если вдруг победы в Лиге чемпионов будут добыты с помощью Кокорина и Мамаева, то это подтолкнет наш футбол к пропасти, один шажок - и к бездне, из которой никогда не выбраться.

Ни в коем случае не собираемся и не хотим брать на себя роль судей и дознавателей. Им выяснять обстоятельства, вникать в детали. Этого уже потребовал адвокат Пака, получившего не какие-нибудь тривиальные синяки, а закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Возможно, как раз юристам-профессионалам предстоит переквалифицировать и ужесточить первую, относительную мягкую статью, по которой могли бы предъявить обвинение бывшим игрокам и бывшим профессионалам.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Вглядитесь в кадры видео с изображением экс-звезд. Да это сценка даже не из боевика, а чуть не фильма ужасов. Хулиган, считающий себя спортсменом, наносит сильный профессионально отработанный удар точно в голову уже избитого им человека.

Надоело терпеть. Выручать. Притворяться. Оправдывать преступления нервным стрессом и срывом, последовавшими после тяжелых матчей за родные и такие дорогие нам всем, но не Кокорину с Мамаевым, клубы.

Все было по-другому. Утро. Кафе. Быстро перекусывающие, спешащие на свою профессиональную работу посетители. И приступ агрессии двух молодых существ - легко подозревать, чем вызванный.

Это не начало какой-то кампании за чистоту самого популярного в России вида спорта. Это наша борьба за уважение к самим себе. Хватит. Всякому терпению приходит конец. На этот раз - безоговорочный. Безнаказанность губит.

Спорт Футбол Вокруг футбола Происшествия Правосудие Следствие Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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