Нелегальные финансисты заработали в Москве свыше 239 миллионов рублей

Полноценную кредитную организацию создали в Москве пятеро человек, хорошо подкованных в финансовых вопросах.

Банк выполнял все операции, которые ему свойственны, - переводы, инкассацию, выдачу денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Единственное отличие от других банков - эта структура была подпольной, работала без лицензии Центробанка. За совершение операций "черные банкиры" взимали комиссионные проценты от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных юридических лиц. И спокойно делили между собой.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов сообщил, что нелегальная финансовая структура просуществовала с января 2015 по июль 2016 года. За это время доход мошенников составил свыше 239 миллионов рублей. Полицейские следователи уже закончили производство уголовного дела и дела с утвержденным обвинительным заключением направили материалы в Зюзинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 5 граждан.

Похожая история случилась и в Смоленской области. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, "сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности". Используя реквизиты и расчетные счета фирм-однодневок, жулики занимались кассовым обслуживанием, обналичиванием денег и прочими финансовыми операциями.

Правда, сумма дохода здесь оказалась скромнее - около 63 миллионов рублей. Задержаны четверо мужчин и три женщины в возрасте от 26 до 39 лет, в отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обыска оперативники изъяли компьютерную технику, банковские карты, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документацию, подтверждающую совершение фиктивных финансовых операций, печати и штампы различных организаций, наличные деньги.