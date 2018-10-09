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09.10.2018 20:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отказали тормоза?

В Орле троллейбус въехал в остановку, погибли три человека
Текст: Елена Шулепова (Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск №7689 (226)
Во вторник днем в Орле троллейбус врезался в толпу людей, стоявших на остановке общественного транспорта. В результате три человека погибли на месте, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

"Водитель троллейбуса допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, жертвами дорожно-транспортного происшествия стали трое граждан, еще двое получили травмы", - скупо известил официальный сайт УМВД Орловской области.

Фото: МЧС России/РИА Новости
В Орле возбудили дело о наехавшем на людей троллейбусе

Сообщение о ДТП поступило на пульт единой службы 112 в 14.45. Авария произошла на остановке "Дворец спорта" на улице Полесской. Люди стояли на остановке, одни выходили из маршрутного такси, другие собирались сесть в троллейбус. По словам очевидцев, на этой остановке всегда оживленно.

Как сообщили очевидцы,в какой-то момент троллейбус маршрута N 4 вместо того, чтобы остановиться и высадить пассажиров, продолжил движение и наехал на людей, находившихся на остановке. В частности, по данным полиции, в больницу были доставлены 17-летний молодой человек и женщина 1994 года рождения. Трое скончались на месте.

Предварительно, по данным полиции, причиной трагедии мог стать отказ тормозов у троллейбуса. Не исключается и версия, что по каким-то причинам сорвался стояночный тормоз или водитель забыл поставить "на ручник". Еще одна версия, которую сообщают местные СМИ, связана с маршруткой, которая вроде бы остановилась во втором ряду, и пассажиры начали выходить прямо посреди дороги, а водитель троллейбуса попросту не успела затормозить и наехала на них.

Местные СМИ выяснили личность водителя. Это Жанна Черникова, 1971 года рождения, она работает в МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" 12 лет. Ранее нареканий к ее работе не было. Следователи СКР проводят проверку в рамках статьи 238 УК РФ "Оказание услуг ненадлежащего качества".

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел
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