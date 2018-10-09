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09.10.2018 19:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавшие в ДТП с троллейбусом в Орле получат материальную помощь

Текст: Елена Шулепова (Орел)

Орловские власти обещают выдать денежные компенсации пострадавшим и родственникам погибших в результате наезда троллейбуса на пешеходов. Об этом заявил глава региона на экстренном совещании по недопущению подобных трагедий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: МЧС России/РИА Новости
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Семьям погибших будет выделено по 200 тысяч рублей, пострадавшим - по 100 тысяч. Соответствующее поручение дано департаменту финансов Орловской области. Кроме того, всем будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе психологическая, со стороны департаментов соцзащиты и образования.

Орловской мэрии и профильным департаментам рекомендовано в кратчайшие сроки проверить всех муниципальных и региональных перевозчиков на предмет соблюдения правил эксплуатации подвижного состава. Особое внимание уделить деятельности МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятии", в том числе выяснить: отвечает ли требованиям действующих нормативов организация предрейсового осмотра водителей.

Напомним, в Орле троллейбус врезался в людей на остановке. В результате три человека, в том числе несовершеннолетняя, погибли на месте. Двое - 17-летний парень и 24-летняяя женщина были госпитализированы. Региональным управлением СК России возбуждено уголовное дело за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Происшествия ЧП ДТП Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел
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