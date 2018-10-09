Пострадавшие в ДТП с троллейбусом в Орле получат материальную помощь

Орловские власти обещают выдать денежные компенсации пострадавшим и родственникам погибших в результате наезда троллейбуса на пешеходов. Об этом заявил глава региона на экстренном совещании по недопущению подобных трагедий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Семьям погибших будет выделено по 200 тысяч рублей, пострадавшим - по 100 тысяч. Соответствующее поручение дано департаменту финансов Орловской области. Кроме того, всем будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе психологическая, со стороны департаментов соцзащиты и образования.

Орловской мэрии и профильным департаментам рекомендовано в кратчайшие сроки проверить всех муниципальных и региональных перевозчиков на предмет соблюдения правил эксплуатации подвижного состава. Особое внимание уделить деятельности МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятии", в том числе выяснить: отвечает ли требованиям действующих нормативов организация предрейсового осмотра водителей.

Напомним, в Орле троллейбус врезался в людей на остановке. В результате три человека, в том числе несовершеннолетняя, погибли на месте. Двое - 17-летний парень и 24-летняяя женщина были госпитализированы. Региональным управлением СК России возбуждено уголовное дело за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности.