Пожар в академии ФСИН в Рязани локализован

В Рязани около часа понадобилось пожарным, чтобы локализовать пожар в учебном корпусе академии ФСИН. На пожар выезжали 12 пожарных автомобилей и 40 человек личного состава, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре в здании академиии ФСИН поступило в 20:42. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Возгорание было на шестом этаже. Открытое пламя вырывалось из окон.

В 21:38 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС. Предварительно, пострадавших нет.