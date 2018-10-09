Прокурор Владимира попал под следствие

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении прокурора областного центра. Советника юстиции подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (часть1 статьи 285 УКРФ) и получении крупной взятки (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), сообщает официальный сайт СК России.

Дело возбуждено руководителем СУ СК России по Владимирской области во взаимодействии в региональным управлением ФСБ. По версии следствия, прокурор получал взятки от коммерсантов, в отношении которых осуществлял прокурорский надзор. За мзду он не принимал меры, связанные с пресечением незаконной комерческой деятельности. Причем, как считают следователи, "крышевал" бизнес он, еще будучи Муромским городским прокурором, и потом уже продолжил в должности прокурора Владимира.

- Следователь по особо важным делам СУ СК России ходатайствовал перед судом об аресте подозреваемог, однако в судебное заседание тот не явился, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.