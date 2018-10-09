В Орле возбудили дело о наехавшем на людей троллейбусе

В Орле следователи СКР возбудили уголовное дело в связи с гибелью троих человек в ДТП с троллейбусом. Среди погибших есть несовершеннолетняя девочка, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих безопасности и жизни потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Напомним, троллейбус врезался в толпу людей, стоящих на остановке. В результате три человека погибли на месте, еще двое получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. В больницу были госпитализированы 17-летний парень и 24-летняя женщина. Трое, в том числе несовершеннолетняя, скончались на месте.

Сообщение о ДТП поступило на пульт единой службы 112 в 14.45. ЧП произошло на остановке "Дворец спорта" на улице Полесской. Люди стояли на остановке, одни выходили из маршрутного такси, другие собирались сесть в троллейбус. По словам очевидцев, на этой остановке всегда оживленно. В какой-то момент троллейбус маршрута №4 вместо того, чтобы остановиться и высадить пассажиров, продолжил движение и задавил людей.

По одной из версий причиной трагедии могли стать отказавшие тормоза троллейбуса. Не исключается, и версия, что по каким-то причинам сорвался стояночный тормоз или водитель забыл поставить "на ручник". Еще одна версия, которую сообщают местные СМИ, связана с маршруткой, которая вроде бы остановилась во втором ряду, и пассажиры начали выходить посреди дороги, а водитель троллейбуса не успела затормозить и наехала на них.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального подразделения СК России. Кроме этого в автотранспортном предприятии изымается необходимая техническая документация на попавший в ДТП троллейбус. Выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.