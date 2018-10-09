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09.10.2018 15:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье пресечена незаконная добыча полезных ископаемых

Текст: Анна Смородинова

На территории Рузского городского округа Московской области пресечена деятельность лиц незаконно добывающих полезные ископаемые. Об этом во вторник рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, установлено, что "черные недродобытчики" промышляли примерно с 2017 года. Все выявленные объекты недропользования располагались в отдаленных, скрытых от посторонних глаз местах, на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

Лицензии на право пользования недрами у злоумышленников естественно не было. Однако на объектах велись крупномасштабные работы. Песок, гравий, камень, песчано-гравийная смесь добывались с помощью экскаваторов, бульдозеров и иной строительной техники.

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О масштабе добычи природных ресурсов теперь свидетельствуют отработанные карьерные выемки площадью в 5 га. В настоящее время они затоплены и заболочены.

Добытый песок и щебень вывозили на строительные объекты Москвы и Московской области.

По предварительным данным, преступными действиями злоумышленников государству нанесен ущерб в размере, превышающем 10 миллионов рублей.

По факту незаконного предпринимательства, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело (пункт "б" части 2 статьи 171 Уголовного кодекса РФ. Четверо подозреваемых задержаны и арестованы.

При обыске в офисных помещениях и по месту жительства расхитителей природных недр изъяты документация, электронные носители информации, а на территории незаконной горной выработки - карьерная техника.

Расследование преступления продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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