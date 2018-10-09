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09.10.2018 11:45
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей "Первого канала"

Текст: Артур Нанян
Полиция возбудила второе уголовное дело о побоях по факту еще одной драки с участием футболистов Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар").

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (Побои).

"Зенит" считает вопиющим избиение Кокориным посетителя кафе

Ранее стало известно, что полиция занялась проверкой информации об еще одном инциденте с участием Кокорина и Мамаева. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что несколько молодых людей после дорожного конфликта причинили телесные повреждения 33-летнему мужчине - водителю ведущей Первого канала. Нарядом скорой помощи он был доставлен в больницу.

Это случилось накануне утром, незадолго до драки в кафе, в результате которой повреждения получил чиновник Минпромторга Денис Пак.

Спорт Футбол Вокруг футбола Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Скандал вокруг Кокорина и Мамаева РГ-Видео
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