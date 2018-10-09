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09.10.2018 09:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обрушившийся в Приамурье мост будет восстановлен

Текст: Ольга Журман

Восстановление моста, два пролета которого вместе с проезжавшим самосвалом рухнули на проходивший внизу поезд, будет проведено на средства резервного фонда региона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Амурской области Эльвиру Оверченко.

Сейчас проходит оценка объемов работ, сколько денег потребуется на реконструкцию, пока неизвестно.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области/ТАСС
В Приамурье виадук обрушился на проходящий поезд

ЧП произошло на станции Свободная Забайкальской железной дороги во вторник, в 4.36 по московскому времени.

Пострадал один человек - водитель проезжавшего по виадуку грузовика. У него перелом голени, ушиб грудной клетки. Кстати, жертвой обрушения чуть не стал железнодорожник, находившийся под мостом, но успевший отбежать.

По одной из версий, именно следование самосвала по мосту и могло стать причиной обрушения.

Путепровод с 1982 года соединял центральную и залинейную части города Свободного, так что невозможность его эксплуатации создает транспортную проблему для жителей. Под мостом проходит главный путь Транссиба. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку произошедшего.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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