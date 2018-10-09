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09.10.2018 12:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После обрушения моста в Приамурье завели дело о халатности

Текст: Юлия Гарднер

СК возбудил уголовное дело о халатности после обрушения виадука на железнодорожные пути в Амурской области. Об этом ведомство сообщило в своем WhatsApp-канале.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
Видео: В Чите из-за паводка обрушился мост

Сейчас следователи изучают документы по соблюдению правил эксплуатации автомобильного путепровода. Уже допрошены должностные лица, не обеспечившие безопасность перехода.

Как сообщала "РГ", мост обрушился на железную дорогу в городе Свободном сегодня днем. Это произошло во время движения по нему грузовика, водитель которого в результате получил открытый перелом голени и ушиб грудной клетки.

После ЧП в Приамурье ввели режим ЧС регионального масштаба.

Городские власти уже сообщили, что виадук 1982 года постройки будет демонтирован, а строительство нового обойдется в два миллиарда рублей.

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