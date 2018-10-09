В Амурской области после обрушения моста введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации регионального значения объявили в Амурской области после обрушения виадука на железнодорожный состав.

Ранее в городе Свободном, где произошло ЧП, действовал режим ЧС муниципального масштаба.

- В город прибыл губернатор, на месте обрушения сейчас работают экстренные службы, расчищают завалы, - сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Напомним, во вторник днем на станции Свободная Забайкальской железной дороги на железнодорожные пути обрушился автомобильный мост. При обрушении пострадал водитель проезжавшего по виадуку грузовика. У пострадавшего открытый перелом голени и ушиб грудной клетки.

Движение составов по участку временно приостановили. По факту случившегося региональное управление СК проводит доследственную проверку.

Согласно информации областного правительства, мост мог рухнуть из-за тяжести проезжавшего по нему грузовика.