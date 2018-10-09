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09.10.2018 07:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье виадук обрушился на проходящий поезд

Текст: Александр Ярошенко

Во вторник около 11 часов по местному времени в городе Свободный Амурской области автомобильный мост обрушился на железнодорожное полотно, по которому проходил грузовой состав. Два пролета моста рухнули через несколько секунд после того, как под ними прошел последний вагон.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
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- На место происшествия выехала оперативная группа во главе с начальником МЧС по Амурской области, все обстоятельства случившегося уточняются, - сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.

Как стало известно, в результате аварии травмы получил один человек, водитель автомобиля, который в момент трагедии проезжал по рухнувшему мосту. Пострадавший доставлен с больницу с переломами ног и закрытой черепно-мозговой травмой.

- Сейчас собираю заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, привлекаю всех специалистов для понимания случившегося. Этот мост имеет важное социальное значение для города, он соединяет две его части и являлся основной транспортной артерией, - сказал исполняющий обязанности мэра Свободного Владимир Константинов.

Отметим, что рухнувший мост служил городу несколько десятилетий.

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