В Приамурье виадук обрушился на проходящий поезд

Во вторник около 11 часов по местному времени в городе Свободный Амурской области автомобильный мост обрушился на железнодорожное полотно, по которому проходил грузовой состав. Два пролета моста рухнули через несколько секунд после того, как под ними прошел последний вагон.

- На место происшествия выехала оперативная группа во главе с начальником МЧС по Амурской области, все обстоятельства случившегося уточняются, - сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.

Как стало известно, в результате аварии травмы получил один человек, водитель автомобиля, который в момент трагедии проезжал по рухнувшему мосту. Пострадавший доставлен с больницу с переломами ног и закрытой черепно-мозговой травмой.

- Сейчас собираю заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, привлекаю всех специалистов для понимания случившегося. Этот мост имеет важное социальное значение для города, он соединяет две его части и являлся основной транспортной артерией, - сказал исполняющий обязанности мэра Свободного Владимир Константинов.

Отметим, что рухнувший мост служил городу несколько десятилетий.