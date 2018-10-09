Во вторник утром в Свободном обрушилось пролетное строение путепровода - главный путь Транссибирской магистрали. Этот мост соединял две части города. В городе введен режим ЧС.

Автодорожный мост, который был построен в 1982 году, обрушился частично. Момент падения моста на Транссиб случайно оказалось снято на видео молодыми людьми, находившимися неподалеку. Видно, как два больших "позвонка" моста рушатся на проходящий товарный состав, обломки падают на последний вагон поезда. Стоящий рядом железнодорожник испуганно отбегает в сторону, поднимаются клубы пыли, рвутся высоковольтные провода.

Путепровод обвалился под колесами грузовика, груженного щебнем. Водитель был доставлен в городскую больницу с открытым переломом ноги и ушибами грудной клетки.

Вскоре после трагедии в Свободный приехал глава региона Василий Орлов. "Рассматриваем вариант создания альтернативного транспортного сообщения, - сказал "РГ" Василий Орлов. Этот путепровод был единственным рабочим сообщением с задорожной частью города, где проживают около 10 тысяч человек и где находится городская больница. Альтернативная дорога находится в ужасном состоянии".

На четыре часа было задержано движение грузовых поездов по главной железной дороге России. Встали и три пассажирских поезда, в том числе поезд номер один "Россия" сообщением Москва - Владивосток.

Местные власти считают причиной обрушения моста - перегруженный грузовик. "Машина весила более сорока тонн, - сообщил министр транспорта Амурской области Александр Зеленин.

В то же время, по данным РИА Новости, представитель компании-перевозчика заявляет, что опоры моста могли не выдержать колебаний от только что прошедшего тяжеловесного состава.

Причины обрушения должна выяснить специальная комиссия с участием транспортной прокуратуры и правоохранительных органов.

Армия пришла на помощь

Как это уже случалось не раз, после обрушения моста в Амурской области на помощь местным спасателям и ремонтникам сразу пришли военные железнодорожники.

В пресс-службе Восточного военного округа корреспонденту "РГ" сообщили, что для ликвидации последствий инцидента было оперативно сформировано сводное подразделение, куда включили около сотни солдат и офицеров, а также 22 единицы специальной техники, в том числе самосвалы и армейские краны. "Часть выделенных сил и средств уже на месте происшествия. Личный состав приступил к подготовительным работам. С помощью самосвалов проводится отсыпка объездного пути", - уточнили военные.

Путепровод был единственным способом добраться из одной части города в другую

Надо сказать, что опыта подобных операций у железнодорожников минобороны предостаточно. Например, на этой неделе в столице Тувы - Кызыле откроют движение по автомобильному мосту через реку Большой Енисей, который возвели желдорбригады Центрального военного округа. В оборонном ведомстве уточнили, что длина моста превышает 320 метров, он имеет грузоподъемность до 60 тонн и более чем 7-метровую проезжую часть. Каждые сутки новую капитальную переправу через Большой Енисей смогут преодолевать до 4 тысяч автомобилей. Кроме того, на мосту имеется дорожка для пешеходов.

Ранее заместитель главы военного ведомства РФ Дмитрий Булгаков так объяснил корреспонденту "РГ" участие служивых в подобных строительных и ремонтных работах: "В гражданском секторе свои подразделения задействуем только по решению министра обороны. Например, когда надо в каком-то регионе оказать срочную помощь местным властям. Так было в Абакане, где несколько лет назад мост смыло. Наши подразделения навели новый, он до сих пор стоит. В Сирии в течение суток мост через Евфрат перекинули, можно сказать, под огнем".

А вот другой случай: по просьбе главы администрации Всеволожского района Ленинградской области саперы Западного военного округа навели временную переправу через реку Петлянка.

Подготовил Юрий Гаврилов