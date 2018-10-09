В Ижевске директора финансовой компании задержали за мошенничество

В Ижевске по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, задержали директора финансовой компании.

По версии следствия, с 2017 года по сентябрь 2018-го фирма под видом финансово-хозяйственной деятельности заключала договоры займов и продажи векселей.

Таким образом были похищены деньги вкладчиков - более 115 миллионов рублей. Всего в полицию поступило 96 заявлений, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сейчас подозреваемая, которая, к слову, ранее была председателем общественной палаты Ижевска, находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.