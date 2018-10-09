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09.10.2018 18:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове директора фирмы заподозрили в хищении 20 млн рублей

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Электронный проездной", которого подозревают в хищении и растрате 20 миллионов рублей, выделенных на программу контроля в школах "Мама, я пришел".

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В 2012 году в Кирове была разработана и реализована в школах электронная программа "Мама я пришел", которая позволяла родителям отслеживать посещение ребенком учебного заведения, вести учет оплаты питания, контролировать меню. За обслуживание карт школьников компания установила комиссию, которую платили родители, - четыре процента. Но, по предварительной версии следствия, эти деньги не были израсходованы по назначению, а выведены за рамки программы и похищены. Это и составило 20 миллионов рублей за несколько лет.

В отношении директора фирмы СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере". Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.

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Ранее у контрольно-счетной палаты города возникли вопросы к руководству муниципального бюджетного учреждения "Центральная диспетчерская служба" (ЦДС), которая и создала ООО "Электронный проездной", причем в обеих организациях трудились по совместительству одни и те же сотрудники. По данным проверок, мимо муниципальной казны через "Электронный проездной" ежегодно "проходили шесть-семь миллионов рублей". Решение о создании фирмы было принято директором ЦДС без согласия учредителя, администрации города Кирова, что является нарушением закона.

Сейчас следователи выясняют, кто еще мог быть причастен к схеме с выводом и хищением денег.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
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