В Мордовии рухнул мост после проезда большегруза

В Дубенском районе Мордовии обрушился автомобильный мост. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Как сообщило во вторник МЧС по региону, ЧП произошло сегодня около 13 часов 25 минут. Магистраль связывала райцентр Дубенки с селом Ардатово.

По данным ведомства, 15-метровый железобетонный двухполосный мост рухнул после проезда большегрузного автомобиля, вес которого превышал допустимую норму. Теперь из райцентра до села транспорту придется добираться по объездному пути протяженностью около 15 километров.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и дорожные службы. В работах по ликвидации последствий ЧП задействованы 14 человек и восемь единиц техники.