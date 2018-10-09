Новости

Официально объявлены российские цены на новый BMW 3-Series 16:21
В Севастополе завели дело о смерти беременной женщины в больнице 16:21
Умер последний в Крыму Герой Советского Союза 16:19
Жена Мамаева подала на развод после скандала с участием мужа 16:06
Задержанному с 25 кг марихуаны калининградцу дали 11 лет 15:58
В Орле троллейбус протаранил остановку, три человека погибли 15:55
РПЦ: Автокефалия для Украины расколет мировое православие 15:51
На Тамани ученые обнаружили останки 120 слонов и носорогов 15:47
Audi привезла в Россию A8 с 460-сильным мотором 15:46
Госдума поддержала новый порядок расчета добровольных пенсионных взносов 15:43
В Мордовии рухнул мост после проезда большегруза 15:40
Хор Сретенского монастыря выступил в столице Катара 15:37
Биологи нашли ген, отвечающий за импотенцию 15:37
В Подмосковье пресечена незаконная добыча полезных ископаемых 15:36
Опубликовано видео драки с участием Кокорина и Мамаева 15:30
В Петербурге девочка в больницу попала из-за отравления корвалолом 15:26
Нери Оксман впервые прокомментировала свои отношения с Брэдом Питтом 15:25
Челябинец попытался вывезти 700 килограммов серной кислоты в Казахстан 15:24
Бывшему главе Миасса предъявлено еще одно обвинение 15:21
В Вологде врач отправится в колонию за смерть пятилетней пациентки 15:07
Mazda отзывает в России более 20 тысяч автомобилей 15:00
Биологи рассказали, что глупые самки не могут выбрать красивого самца 14:59
В Петербурге пройдет масштабный фестиваль корейской культуры 14:57
"Крымский титан" возобновит работу с разрешения федеральных структур 14:53
Полиция задержала Кокорина и Мамаева для допроса 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 8 по 14 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 8 по 14 октября
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу
Задайте вопрос генеральному директору Большого театра Владимиру Урину
Задайте вопрос генеральному директору Большого театра Владимиру Урину
09.10.2018 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мордовии рухнул мост после проезда большегруза

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В Дубенском районе Мордовии обрушился автомобильный мост. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области/ТАСС
В Амурской области после обрушения моста введен режим ЧС

Как сообщило во вторник МЧС по региону, ЧП произошло сегодня около 13 часов 25 минут. Магистраль связывала райцентр Дубенки с селом Ардатово.

По данным ведомства, 15-метровый железобетонный двухполосный мост рухнул после проезда большегрузного автомобиля, вес которого превышал допустимую норму. Теперь из райцентра до села транспорту придется добираться по объездному пути протяженностью около 15 километров.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и дорожные службы. В работах по ликвидации последствий ЧП задействованы 14 человек и восемь единиц техники.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео задержания ФСБ торговцев взрывными устройствами
Пожару на складах под Черниговом предшествовали взрывы
В Приамурье виадук обрушился на проходящий поезд
Президент UFC: Нурмагомедов сохранит чемпионский пояс
Опубликовано видео драки с участием Кокорина и Мамаева