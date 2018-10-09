В Барнауле суд вернул в прокуратуру дело об экстремизме студентки

Индустриальный районный суд Барнаула вернул на доследование дело студентки, обвиняемой в экстремизме за публикацию картинок в соцсети.

Жительница Барнаула несколько лет назад сохранила у себя на страничке фотографии, из-за которых на нее завели два уголовных дела об экстремизме и оскорблении чувств верующих. Обвиняемой грозило до пяти лет лишения свободы.

На днях защитники студентки обратились в суд с ходатайством о возвращении уголовного дела прокурору. Они сослались на изменения, внесенные 20 сентября 2018 года в Постановление Пленума Верховного Суда РФ №32 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

- Заседание началось со слов судьи, который напомнил, что защита представила ходатайство о прекращении дела, и отметил, что оно было обосновано, - сообщает информационное агенство РИА Новости. - После выступили стороны обвинения и защиты, которые ходатайствовали о возвращении дела на доследование.

В результате суд принял решение вернуть дело студентки прокурору на доследование и уточнение его обстоятельств. Адвокаты уверены, что оно будет закрыто в связи с новыми обстоятельствами.

Напомним, президент Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок, смягчающих статью об экстремизме. В частности, предлагается частично декриминализовать статью о "возбуждении ненависти или вражды". Так, по мнению президента, уголовная ответственность не должна наступать за однократные деяния, которые не несут серьезной угрозы "для безопасности государства".