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09.10.2018 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнауле суд вернул в прокуратуру дело об экстремизме студентки

Текст: Наталья Граф (Барнаул)
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Индустриальный районный суд Барнаула вернул на доследование дело студентки, обвиняемой в экстремизме за публикацию картинок в соцсети.

Фото: Gettyimages
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Жительница Барнаула несколько лет назад сохранила у себя на страничке фотографии, из-за которых на нее завели два уголовных дела об экстремизме и оскорблении чувств верующих. Обвиняемой грозило до пяти лет лишения свободы.

На днях защитники студентки обратились в суд с ходатайством о возвращении уголовного дела прокурору. Они сослались на изменения, внесенные 20 сентября 2018 года в Постановление Пленума Верховного Суда РФ №32 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

- Заседание началось со слов судьи, который напомнил, что защита представила ходатайство о прекращении дела, и отметил, что оно было обосновано, - сообщает информационное агенство РИА Новости. - После выступили стороны обвинения и защиты, которые ходатайствовали о возвращении дела на доследование.

В результате суд принял решение вернуть дело студентки прокурору на доследование и уточнение его обстоятельств. Адвокаты уверены, что оно будет закрыто в связи с новыми обстоятельствами.

Напомним, президент Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок, смягчающих статью об экстремизме. В частности, предлагается частично декриминализовать статью о "возбуждении ненависти или вражды". Так, по мнению президента, уголовная ответственность не должна наступать за однократные деяния, которые не несут серьезной угрозы "для безопасности государства".

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул Законодательство о борьбе с терроризмом и экстремизмом
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