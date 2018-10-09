Глава ФСБ рассказал об уничтожении на Северном Кавказе 50 боевиков

В Махачкале прошло заседание Национального антитеррористического комитета под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова.

Как заявил Бортников, в этом году органами безопасности и силами правопорядка предотвращены шесть террористических актов. Задержаны 63 бандита и 142 пособника, уничтожены 50 боевиков, в том числе главари бандгрупп, действовавших в Чечне и Дагестане.

"За прошедший год реализован комплекс силовых и профилактических мер, позволивших более чем в два раза снизить количество преступлений террористической направленности на территории Северного Кавказа", - отметил глава НАК.

По его словам, благодаря совместной работе правоохранителей и властей удалось снизить внутреннюю базу подпитки бандподполья людскими и финансовыми ресурсами, а также последовательно перекрывать каналы внешней подпитки.

"Безуспешными становятся любые попытки террористов воссоздать боеспособные бандформирования", - подчеркнул руководитель ФСБ.

Вместе с тем, по его словам, несмотря на реализуемые субъектами противодействия терроризму мероприятия, на территории СКФО сохраняется ряд серьезных угроз.

Прежде всего, по мнению Бортникова, это связано с намерениями международных террористических организаций распространить свою активность на территорию Северного Кавказа. Ставка в реализации этих планов сделана на боевиков-террористов, возвращающихся из зон вооруженных конфликтов в странах Ближнего Востока.

Кроме того, эмиссары международных террористических организаций делают упор на пропаганде идеологии терроризма в молодежной среде. Директор ФСБ особо подчеркнул, что все чаще в проведение терактов вовлекают несовершеннолетних. Так, только один из пяти участников августовской серии нападений на полицейских в Чечне, был старше 18 лет, остальные гораздо моложе. Четверо из них были уничтожены, еще один взорвал себя и впоследствии скончался.

Александр Бортников также напомнил о недавних нападениях бандитов на православные храмы в Грозном и Кизляре, которые, по его словам, свидетельствуют о предпринимаемых террористами попытках спровоцировать межконфессиональную напряженность в регионе.