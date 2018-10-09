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09.10.2018 13:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ: В 2018 году на Северном Кавказе предотвращено шесть терактов

Текст: Тимур Алиев (Махачкала) , Роман Мерзляков (Махачкала)

В этом году на Северном Кавказе правоохранители смогли в два раза снизить количество преступлений террористической направленности.

Фото: ФСБ России / РИА Новости
ФСБ пресекла деятельность оружейников-нелегалов в регионах СЗФО

Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета в Махачкале сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Конкретные результаты проведенных в текущем году оперативных и боевых мероприятий - это шесть предотвращенных терактов. Задержаны 63 бандита и 142 пособника", - заявил Бортников.

Кроме того, за это время удалось ликвидировать 50 боевиков, среди которых были главари незаконных вооруженных формирований, действовавших в Дагестане и Чечне.

По словам главы ФСБ, на территории федерального округа сохраняется ряд угроз, связанных с возвращением в Россию террористов, воевавших на Ближнем Востоке.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Правительство ФСБ Пограничная служба ФСБ СКФО Дагестан Махачкала СКФО Чеченская Республика
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