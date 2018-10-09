ФСБ: В 2018 году на Северном Кавказе предотвращено шесть терактов

В этом году на Северном Кавказе правоохранители смогли в два раза снизить количество преступлений террористической направленности.

Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета в Махачкале сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Конкретные результаты проведенных в текущем году оперативных и боевых мероприятий - это шесть предотвращенных терактов. Задержаны 63 бандита и 142 пособника", - заявил Бортников.

Кроме того, за это время удалось ликвидировать 50 боевиков, среди которых были главари незаконных вооруженных формирований, действовавших в Дагестане и Чечне.

По словам главы ФСБ, на территории федерального округа сохраняется ряд угроз, связанных с возвращением в Россию террористов, воевавших на Ближнем Востоке.