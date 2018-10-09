ФСБ пресекла деятельность оружейников-нелегалов в регионах СЗФО

В Санкт-Петербурге и Петрозаводске сотрудники ФСБ задержали участников группы подпольных оружейников. При них нашли 36 самодельных бомб, 19 единиц огнестрельного оружия и 1,3 килограмма взрывчатых веществ.

В Петербурге обнаружена лаборатория по переработке, ремонту оружия и изготовлению взрывных устройств, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. В городе прекращена деятельность мастерской, где модернизировалось огнестрельное оружие, а также изготовлялись боеприпасы.

Изъятое оружие отличается разнообразием. В частности, обнаружены пистолеты Макарова, "Люгер", винтовка Мосина. Также найдены две гранаты и 1,4 тысячи патронов.

ФСБ России возбудила уголовное дела по статье "Незаконный оборот оружия", трое самых активных участников группы задержаны. Сейчас выясняется, использовалось ли оружие, модернизированное в подпольных мастерских, для совершения преступлений.