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09.10.2018 17:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

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Предприниматели начали бизнес в колонии
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7688 (225)
Предприниматели Мурманской области нашли оригинальный способ выживания в условиях кризиса. Свое производство они разместили в цехах исправительной колонии ИК-17, известной в Мурманске под неофициальным названием "Угольки". Это позволяет бизнесменам не только экономить на аренде и рабочей силе, но и заполучить надежного контрагента и непьющих рабочих - дисциплина в учреждениях регионального управления ФСИН очень строгая.

В производственной зоне этой колонии на втором этаже с июня 2018 года действует мини-пекарня, оборудование для которой предоставил местный предприниматель Александр Осташко. Пекарня выпускает и различные виды печенья: песочное, сдобное, заварное. Работают в ней осужденные. По словам предпринимателя, продукция пользуется большим спросом у покупателей.

Фото: Сергей Савостьянов
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- Уже отработана технология изготовления около 15 наименований продукции, - рассказал предприниматель. - Каждый заказ - не менее 200 килограммов. Печенье - это низкорентабельный продукт, но такое производство имеет свои плюсы. Это социально-экономический проект, для которого получение прибыли не является первоочередной целью. Безусловно, экономические цели тоже преследуются. Но главное - помочь осужденным социализироваться и получить новую специальность. Кстати, после освобождения они имеют реальный шанс устроиться к нам на работу и в дальнейшем успешно реализовать себя профессионально. Например, у нас после освобождения уже работает пекарем один бывший осужденный, который освоил свою специальность в колонии. Не так давно приходил проконсультироваться еще один освободившийся. Правда, потом он устроился на другое предприятие, но это не так важно. Главное, что он нашел себя в этой сфере производства и успешно работает.

Получение прибыли не является целью проекта. Главное - помочь осужденным социализироваться и получить новую специальность

По словам Александра Осташко, основная проблема - это не столько производство, сколько сбыт.

Мелких производителей пищевой продукции вытесняют с рынка федеральные торговые сети, которые работают с крупными федеральными производителями.

В ИК-17 есть и другие виды производства. На первом этаже промышленной зоны размещен фрезерный 3D-станок по дереву. Его тоже предоставил колонии индивидуальный предприниматель на безвозмездной основе. Иконы и прочие деревянные изделия, которые на нем изготовляют осужденные, находят сбыт, и за счет выручки от этого сбыта рабочим платится зарплата. Кстати, продукция из дерева здесь изготовляется в довольно широком ассортименте - от сувенирных подводных лодок до срубов бревенчатых домов.

За и против

Евгений Салыкин, врио начальника УФСИН России по Мурманской области:

- Развивать производство в исправительных учреждениях крайне важно, поскольку эта деятельность позволяет увеличивать количество осужденных, привлекаемых к труду. Они приобретают трудовые навыки, зарабатывают стаж, получают зарплату, которая позволяет им выплачивать суммы по исковым обязательствам. Кроме того, осужденные получают новые специальности и благодаря этому имеют возможность после освобождения трудиться и жить нормальной жизнью. Производственный сектор уголовно-исполнительной системы Мурманской области готов выполнять различные заказы, в том числе крупные и долгосрочные.

Радик Сафин, председатель мурманского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России":

- Это усложняет жизнь предпринимателей, нанимающих работников из числа "вольных" граждан. С моей точки зрения, это не совсем честная конкуренция. Да, хорошо, что таким образом осужденные получают работу, но нужно понимать, что из-за этого могут остаться без работы люди на свободе, которые ничем не провинились. Производственные "кластеры" на базе колоний не решают предпринимательских проблем. Далеко не все имеют возможность наладить производство на территории учреждений УФСИН. Гораздо важнее поддержать предпринимательство на государственном уровне - как минимум компенсировать бизнесу "северное удорожание".

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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