Опубликовано видео задержания ФСБ торговцев взрывными устройствами

"Руки на землю, ноги шире!" - на записи с камеры на шлеме одного из сотрудников ФСБ, видно как спецназовцы буквально выхватывают из машины двух подозреваемых и укладывают их на асфальт. На следующих кадрах из открытого багажника достают пакет, а в нем - скрепленные скотчем металлические цилиндры. "Ух ты. Ничего себе!", - удивленно восклицает за кадром один из оперативников. Цилиндры - это не что иное, как самодельное взрывное устройство большой мощности.

На других кадрах - во время обыска в подпольной мастерской были обнаружены компоненты взрывчатых веществ, а также уже готовые к применению "адские машинки". Судя по внешнему виду - соединенные между собой небольшие шары из взрывчатки готовились для применения в качестве так называемых поясов смертников. Так что задержание торговцев оружием вполне возможно предотвратило куда более серьезное преступление - например, готовящийся теракт.

Задержания подпольных оружейников проходили в Санкт-Петербурге и Петрозаводске. Троих задержанных членов группы по решению суда уже заключили под стражу.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, на территории Северо-Западного федерального округа сотрудниками ФСБ "была пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к изготовлению и сбыту самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов". Кроме того, в Петрозаводске была прекращена деятельность лаборатории по переработке, ремонту оружия и изготовлению самодельных взрывных устройств, а в Санкт-Петербурге - мастерской по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъято 36 СВУ, свыше 1300 грамм взрывчатого вещества и его компонентов. А также 19 единиц огнестрельного оружия, в том числе: пистолеты ПМ, Люгер, самодельные револьверы, винтовка "Мосина", различные обрезы ружей", - отметили в ЦОС ФСБ.

Кроме того, у злоумышленников изъяли 1400 различных патронов, 2 гранаты, свыше 100 основных частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления.

Возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 222 УК РФ, то есть о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношения оружия, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

По данным ФСБ, сейчас задержанных проверяют на возможную причастность к совершению других преступлений с использованием оружия и СВУ.