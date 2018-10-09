Опубликовано видео задержания ФСБ торговцев взрывными устройствами

Новости

Житель Магадана пришел в банк и узнал о своей смерти 16:24
Официально объявлены российские цены на новый BMW 3-Series 16:21
В Севастополе завели дело о смерти беременной женщины в больнице 16:21
Умер последний в Крыму Герой Советского Союза 16:19
Жена Мамаева подала на развод после скандала с участием мужа 16:06
Задержанному с 25 кг марихуаны калининградцу дали 11 лет 15:58
В Орле троллейбус протаранил остановку, три человека погибли 15:55
РПЦ: Автокефалия для Украины расколет мировое православие 15:51
На Тамани ученые обнаружили останки 120 слонов и носорогов 15:47
Audi привезла в Россию A8 с 460-сильным мотором 15:46
Госдума поддержала новый порядок расчета добровольных пенсионных взносов 15:43
В Мордовии рухнул мост после проезда большегруза 15:40
Хор Сретенского монастыря выступил в столице Катара 15:37
Биологи нашли ген, отвечающий за импотенцию 15:37
В Подмосковье пресечена незаконная добыча полезных ископаемых 15:36
Опубликовано видео драки с участием Кокорина и Мамаева 15:30
В Петербурге девочка в больницу попала из-за отравления корвалолом 15:26
Нери Оксман впервые прокомментировала свои отношения с Брэдом Питтом 15:25
Челябинец попытался вывезти 700 килограммов серной кислоты в Казахстан 15:24
Бывшему главе Миасса предъявлено еще одно обвинение 15:21
В Вологде врач отправится в колонию за смерть пятилетней пациентки 15:07
Mazda отзывает в России более 20 тысяч автомобилей 15:00
Биологи рассказали, что глупые самки не могут выбрать красивого самца 14:59
В Петербурге пройдет масштабный фестиваль корейской культуры 14:57
"Крымский титан" возобновит работу с разрешения федеральных структур 14:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 8 по 14 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 8 по 14 октября
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу
Задайте вопрос генеральному директору Большого театра Владимиру Урину
Задайте вопрос генеральному директору Большого театра Владимиру Урину
09.10.2018 15:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео задержания ФСБ торговцев взрывными устройствами

Текст: Иван Егоров
"Руки на землю, ноги шире!" - на записи с камеры на шлеме одного из сотрудников ФСБ, видно как спецназовцы буквально выхватывают из машины двух подозреваемых и укладывают их на асфальт. На следующих кадрах из открытого багажника достают пакет, а в нем - скрепленные скотчем металлические цилиндры. "Ух ты. Ничего себе!", - удивленно восклицает за кадром один из оперативников. Цилиндры - это не что иное, как самодельное взрывное устройство большой мощности.

На других кадрах - во время обыска в подпольной мастерской были обнаружены компоненты взрывчатых веществ, а также уже готовые к применению "адские машинки". Судя по внешнему виду - соединенные между собой небольшие шары из взрывчатки готовились для применения в качестве так называемых поясов смертников. Так что задержание торговцев оружием вполне возможно предотвратило куда более серьезное преступление - например, готовящийся теракт.

Задержания подпольных оружейников проходили в Санкт-Петербурге и Петрозаводске. Троих задержанных членов группы по решению суда уже заключили под стражу.

ФСБ: В 2018 году на Северном Кавказе предотвращено шесть терактов

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, на территории Северо-Западного федерального округа сотрудниками ФСБ "была пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к изготовлению и сбыту самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов". Кроме того, в Петрозаводске была прекращена деятельность лаборатории по переработке, ремонту оружия и изготовлению самодельных взрывных устройств, а в Санкт-Петербурге - мастерской по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъято 36 СВУ, свыше 1300 грамм взрывчатого вещества и его компонентов. А также 19 единиц огнестрельного оружия, в том числе: пистолеты ПМ, Люгер, самодельные револьверы, винтовка "Мосина", различные обрезы ружей", - отметили в ЦОС ФСБ.

Кроме того, у злоумышленников изъяли 1400 различных патронов, 2 гранаты, свыше 100 основных частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления.

Возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 222 УК РФ, то есть о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношения оружия, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

По данным ФСБ, сейчас задержанных проверяют на возможную причастность к совершению других преступлений с использованием оружия и СВУ.

Происшествия Преступления Криминал Правительство ФСБ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео задержания ФСБ торговцев взрывными устройствами
Пожару на складах под Черниговом предшествовали взрывы
В Приамурье виадук обрушился на проходящий поезд
Президент UFC: Нурмагомедов сохранит чемпионский пояс
Опубликовано видео драки с участием Кокорина и Мамаева