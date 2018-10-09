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09.10.2018 09:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Праздник не удался

В Коми новоселов переселили в опасные для жизни дома
Текст: Светлана Цыганкова (Коми)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7688 (225)
В городе Емва Княжпоготского района Коми жители, переехавшие в новые дома из аварийного жилья, радовались недолго. Через некоторое время новоселы стали страдать от неприятных запахов и приступов удушья. Как потом выяснилось, содержание формальдегида и аммиака в этих зданиях многократно превышало положенные разрешенные нормы. В народе эти дома сразу окрестили "формальдегидными". В дело пришлось вмешиваться правоохранительным органам.

Жалобы на затрудненное дыхание после заселения поступили от владельцев квартир в домах по улицам Дзержинского, Коммунистической, Пионерской, Октябрьской, Гущиной. Эти здания были возведены по принципу сэндвич-панелей и обшиты снаружи сайдингом. Новоселы стали писать заявления в управление Роспотребнадзора для взятия проб воздуха. Экспертизы подтвердили опасения граждан. В квартирах было превышено содержание опасных для здоровья веществ.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
В омском поселке новый дом для сирот сдуло ветром

Житель Емвы Владимир Григорьев подтвердил многочисленные жалобы жильцов на качество возведенных по программе переселения домов из сэндвич-панелей. Они сдавались и заселялись с 2012 по 2016 годы. При этом некоторые квартиры так и пустуют до сих пор, семьи недовольны качеством предоставленного жилья.

Нужно отметить, что не только здесь сомневаются в целесообразности строительства на Севере домов из сэндвич-панелей и других сборно-щитовых конструкций. Жалобы на подобные строения зафиксированы не только в Емве, но и в Усинске, Жешарте, населенных пунктах Елецкий, Приозерный, Щельяюр, Койгородок, Подзь, Кажим. Власти как будто и реагируют на устранение недостатков в новых зданиях, но все же не решаются полностью отказаться от подобных проблемных сборных конструкций.

Выяснилась еще одна интересная деталь. Гарантийный срок на многоквартирные дома, построенные в Емве в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда, установлен всего на два года. Хотя, по нормам Гражданского кодекса, срок для такого недвижимого имущества - пять лет. С этим сейчас и будет разбираться республиканская прокуратура.

Нормы вредных веществ - формальдегида и аммиака - в этих зданиях многократно превышали положенные показатели

Следственный комитет Республики Коми возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". А главу администрации Княжпогостского района Вячеслава Ивочкина районный суд освободил от исполнения должностных обязанностей.

Фото: depositphotos.com
В Мурманской области от жильцов потребовали оплатить отключенное отопление

- Из производства выделено отдельное уголовное дело, возбужденное по факту злоупотребления должностными полномочиями заказчика строек - администрации района, - сообщила старший помощник прокурора Республики Коми Наталия Спиридонова.

Так что и глава района Вячеслав Ивочкин стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, именно руководитель муниципального района содействовал приемке и вводу в эксплуатацию домов, зная об отрицательном заключении государственной экспертизы проектных документов.

Под следствием и руководитель подрядной организации, возводившей дома. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму в 20 миллионов рублей. Как считают следователи, в декларации вносились заведомо ложные сведения. Кроме того, компания не выполнила часть операций при возведении четырех домов в Емве, тем не менее их приняли и вселили людей. Свою вину чиновники и бизнесмены отрицают.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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