В Петербурге попытались поджечь редакцию ФАН

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства и причины инцидента, который произошел ночью в редакции "Федерального агентства новостей" (ФАН).

Как рассказывают очевидцы, неизвестный разбил окно в помещениях на первом этаже бизнес-центра "Ильич", которые занимает издание, после чего плеснул внутрь бензина и поджег.

- По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются лица, причастные к происшествию, проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия, - подтвердили информацию о произошедшем в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

До окончания следственных действий пострадавшее окно закрыли картоном. По информации сотрудников ФАН, с утра в помещениях агентства работали полицейские, на некоего мужчину был составлен протокол. Однако какова его роль в произошедшем, в полиции не разглашают.