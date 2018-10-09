В Петербурге девочка в больницу попала из-за отравления корвалолом

В Петербурге 15-летняя ученица лицея была доставлена в детскую больницу №5 имени Филатова из-за острого отравления корвалолом, сообщили "РГ" в пресс-службе медучреждения.

Девушка отравилась у себя дома, в квартире по Дальневосточному проспекту. Причины случившегося выясняются, между тем, врачи говорят, что медицинских показаний к приему корвалола у юной петербурженки не было.

Сейчас у пациентки диагностировано острое отравление лекарственным средством, девушка находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, выяснилось, что почти сутки девушка находилась дома без медицинской помощи.

Установлено также, что девушка проживает вместе с матерью и отчимом, семья ее на учете как неблагополучная не состоит.