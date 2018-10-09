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09.10.2018 15:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге девочка в больницу попала из-за отравления корвалолом

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Петербурге 15-летняя ученица лицея была доставлена в детскую больницу №5 имени Филатова из-за острого отравления корвалолом, сообщили "РГ" в пресс-службе медучреждения.

Девушка отравилась у себя дома, в квартире по Дальневосточному проспекту. Причины случившегося выясняются, между тем, врачи говорят, что медицинских показаний к приему корвалола у юной петербурженки не было.

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Сейчас у пациентки диагностировано острое отравление лекарственным средством, девушка находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, выяснилось, что почти сутки девушка находилась дома без медицинской помощи.

Установлено также, что девушка проживает вместе с матерью и отчимом, семья ее на учете как неблагополучная не состоит.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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