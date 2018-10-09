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09.10.2018 15:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологде врач отправится в колонию за смерть пятилетней пациентки

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Врач анестезиолог-реаниматолог Вологодской областной детской клинической больницы осужден за смерть пятилетней девочки.

В Башкирии врача осудили за смерть ребенка из-за неверного диагноза

Трагический случай произошел еще в феврале прошлого года. В больницу поступила девочка с пневмонией. В стационаре ее состояние ухудшилось, и малышка умерла. Как выяснили в ходе судебно-медицинской экспертизы, объем оказания медицинской помощи был неполным и несвоевременным.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей", сообщили в СК по региону.

О смерти ребенка правоохранительные органы узнали лишь в конце июня 2017 года. В региональный следком с заявлением обратился отец девочки, сообщивший о смерти ребенка.

Суд приговорил анестезиолога-реаниматолога к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Он также не сможет заниматься врачебной деятельностью 2,5 года.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда Халатность врачей
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