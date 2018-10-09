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09.10.2018 10:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фальшивомолочник

В Астраханской области предприниматель заработал на разбавленном молоке миллион рублей
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России №7688 (225)
Сотрудники полиции и ФСБ выявили в Астраханской области предприятие, поставлявшее в детские сады региона некачественное молоко и молочную продукцию. Вместо натурального, как требовалось по контракту, детям привозили молоко "растительного происхождения". Сумма ущерба составила 1,1 миллиона рублей, а вот вред, нанесенный здоровью детей, еще предстоит оценить.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Оперативники установили, что с марта по сентябрь в несколько детских садов поставлялась молочная продукция, не соответствующая требованиям госстандарта. В ходе обыска, проведенного в здании производственно-коммерческой фирмы, стражам порядка не удалось найти натурального коровьего молока, - сообщил официальный представитель регионального управления МВД Артем Сладков.

Фото: depositphotos.com
За фальсификацию продуктов могут ввести уголовную ответственность

Натуральный продукт заменяли сухие смеси и пищевые добавки сомнительного происхождения, которые просто засыпали в воду в разных пропорциях, на глазок, как говорится. Более того, изготовитель вводил в заблуждение потребителей, нанося на упаковки с молоком разной жирности, кефиром и ряженкой заведомо ложные сведения о дате производства.

Проще говоря, в холодильниках полицейские нашли пакеты с молоком, на которых была указана дата изготовления на несколько дней вперед. Хотя срок годности такого "молока из будущего" составлял всего семь суток.

В итоге сотрудники Россельхознадзора взяли образцы пяти видов кисломолочной продукции и направили на исследование в лабораторию Ростова-на-Дону. Специалистам теперь предстоит выяснить, содержатся ли в них опасные для здоровья человека вещества.

Сейчас в отношении "фальшивомолочника" заведено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Директор предприятия и владелец заключены под стражу. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, то им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере одного миллиона рублей.

Кстати

С начала года в Астраханской области выявлено девять преступлений в сфере госзакупок. Сумма причиненного ущерба составила около 90 миллионов рублей. В основном это мошеннические действия при выполнении государственных и муниципальных контрактов, а также незаконное предпринимательство. К ответственности привлекли восемь человек.

Происшествия Правосудие Следствие Экономика Товары и цены Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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