В Крыму 15 человек отравились грибами в храме

В Симферополе 15 человек обратились к медикам после отравления грибами во время трапезы в храме Александра Невского. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- Вызов в единую диспетчерскую службу поступил из храма, куда срочно выехали четыре машины "скорой помощи", - уточнили в министерстве.

По предварительным данным, прихожане употребили в пищу грибы, купленные с рук на одном из рынков города.

В свою очередь, пресс-секретарь Минздрава РК Оксана Жукова сообщила о восьми отравившихся симферопольцах, из которых четыре госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В августе в Крыму десять человек попали в больницу из Свято-Николаевского монастыря в Холмовке. Тогда пострадавшие полакомились супом с "белым горным грибом", после которого им стало плохо.

Сейчас на полуострове после осенних дождей снова начался сезон грибов, и люди устремились в леса на тихую охоту. Многие собирают грибы для пополнения бюджета, продавая их на стихийных рынках.