В Севастополе завели дело о смерти беременной женщины в больнице

СКР в Севастополе возбудил уголовное дело из-за смерти беременной женщины и плода в реанимации сосудистого центра 1-й горбольницы. Медицинских работников подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).

Следователи установили, что 36-летняя жительница Севастополя попала в больницу 21 сентября. Находясь на 28 неделе беременности, она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, которая отвезла ее в роддом № 2 горбольницы № 5. Там она проходила стационарное лечение до 2 октября.

Днем 2 октября состояние пациентки резко ухудшилось, врачи поставили ей диагноз, при котором рекомендовано лечение в региональном сосудистом центре. Женщину доставили туда через несколько часов и поместили в отделение анестезиологии-реанимации. Но это не помогло. Состояние ухудшалось, спасти женщину и плод не удалось.

- Судебной медицинской экспертизой установлено, что причиной ее смерти явилось кровоизлияние в пространство головного мозга, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Севастополю Ольга Постнова. - В действиях медицинских работников следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ. Следствие даст правовую оценку действиям всей цепочки врачей, которые на протяжении всего лечения оказывали женщине медицинскую помощь.