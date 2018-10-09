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09.10.2018 16:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе завели дело о смерти беременной женщины в больнице

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

СКР в Севастополе возбудил уголовное дело из-за смерти беременной женщины и плода в реанимации сосудистого центра 1-й горбольницы. Медицинских работников подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).

В Севастополе СКР начал проверку смерти роженицы и ребенка

Следователи установили, что 36-летняя жительница Севастополя попала в больницу 21 сентября. Находясь на 28 неделе беременности, она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, которая отвезла ее в роддом № 2 горбольницы № 5. Там она проходила стационарное лечение до 2 октября.

Днем 2 октября состояние пациентки резко ухудшилось, врачи поставили ей диагноз, при котором рекомендовано лечение в региональном сосудистом центре. Женщину доставили туда через несколько часов и поместили в отделение анестезиологии-реанимации. Но это не помогло. Состояние ухудшалось, спасти женщину и плод не удалось.

- Судебной медицинской экспертизой установлено, что причиной ее смерти явилось кровоизлияние в пространство головного мозга, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Севастополю Ольга Постнова. - В действиях медицинских работников следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ. Следствие даст правовую оценку действиям всей цепочки врачей, которые на протяжении всего лечения оказывали женщине медицинскую помощь.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Халатность врачей
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