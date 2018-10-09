В Сочи вынесли приговор по делу о гибели подростка в походе

Лазаревский районный суд города Сочи вынес приговор 55-летней учительнице, организовавшей поход, в котором погиб подросток. Ее признали виновной, женщине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Как уже писала "РГ", женщина, являясь учителем начальных классов средней школы, организовала туристический поход для группы из 11 детей по маршруту поселок Гузерипль - поселок Дагомыс длительностью четыре дня. Во время прохождения маршрута в районе Бабук-Аула 13-летний мальчик отклонился от пути и пропал. Его тело нашли лишь на десятые сутки. Причиной смерти стал перелом лобной и затылочной кости с кровоизлиянием, полученный в результате падения с высоты.

- Учительница не оповестила о походе сотрудников МЧС. Выяснилось, что также отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, их страхование от несчастного случая и приказ образовательного учреждения, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным региональной прокуратуры, свою вину подсудимая признала в полном объеме.