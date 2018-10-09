Челябинец попытался вывезти 700 килограммов серной кислоты в Казахстан

Челябинский предприниматель пытался вывезти 700 килограммов аккумуляторной серной кислоты под видом жидкого стекла для продажи в Казахстане. Его остановили таможенники.

Разрешительных документов для продажи у мужчины не было.

- Согласно постановлению правительства РФ, данное химическое вещество относится к прекурсорам наркотических средств, психотропных веществ и для его экспортирования необходимо наличие разрешения МВД России, - комментируют ситуацию в сообщении пресс-службы Уральского таможенного управления.

В отношении несостоявшегося перевозчика кислоты возбудили уголовное дела по статье "Незаконное перемещение через государственную границу РФ перекусоров наркотических средств" (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Максимальный срок лишения свободы по этой статье семь лет.