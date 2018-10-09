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09.10.2018 12:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале непогода оставила без света восемь тысяч человек

Текст: Юлия Мякишева

В Свердловской области ночью из-за шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду без электроснабжения остались 45 населенных пунктов семи городских округов - порядка восьми тысяч человек.

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Без света, по данным департамента по связям с общественностью межрегиональной распределительной сетевой компании региона, остались жители Ревдинского, Режевского, Сысертского, Белоярского, Арамильского, Среднеуральского, Горноураслького городских округов.

- Повреждения в электросетевом комплексе зафиксированы в распределительной сети. Речь идёт, в основном, о линиях электропередачи 10 кВ и ниже, - говорится в сообщении.

К 13 часам дня электроснабжение вернулась в квартиры семи тысяч жителей. Последствия непогоды устраняют до сих пор.

По информации областного МЧС, 8 октября было объявлено штормовое предупреждение.

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- Максимальное усиление ветра зарегистрировано в Невьянском городском округе - порывы до 24 метров в секунду, в Екатеринбурге 22 метра в секунду, Сысертском и Горноуральском городских округах 21 метр в секунду, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели предупреждают, что сегодня вероятность чрезвычайных ситуаций сохраняется в связи непогодой. Ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду.

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