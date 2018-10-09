Cледствие по делу предпринимательницы Марины Дюковой закончено, объявил СКР. Даму обвинили по достаточно редкой статье - "пособничество в растрате в особо крупном размере". "Пособничала" Дюкова руководству тюремного ведомства.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, Дюкова в начале 2016 года договорилась с заместителем директора ФСИН России Олегом Коршуновым и заместителем начальника управления тылового обеспечения Светланой Алексеевой обогатиться за счет бюджетных денег, выделенных для централизованной закупки сахара для тюрем, колоний и СИЗО.

Афера выглядела так. Алексеева при формировании конкурсной документации о закупке товара включила в нее заведомо невыполнимые требования о поставке более 7 тысяч тонн сахара в учреждения ФСИН по всей стране в течение 20 дней, а Дюкова предоставила во ФСИН коммерческие предложения о возможности его поставки по завышенным ценам от аффилированных с ней компаний, не являющихся участниками рынка сахара и не имеющих опыта его поставок.

В результате незаконно проведенного аукциона Коршунов от лица тюремного ведомства заключил с подконтрольной Дюковой фирмой контракт на поставку сахара по завышенной цене.

- Несмотря на то, что победитель конкурса нарушил сроки поставки товара на два месяца, Коршуновым он был официально признан выполненным без нарушений. Так, более 399 миллионов рублей ушли подконтрольной Дюковой фирме. Соучастники поделили 43 миллиона - сумма завышенной стоимости сахара. Сейчас Дюкова заключила соглашение о сотрудничестве и ее дело выделено в отдельное производство. А бывший замдиректора ФСИН Коршунов знакомится со своим делом.