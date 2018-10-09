Субподрядчик похитил у института спецстроительства Минобороны 188 млн

Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хищения 188 миллионов рублей по контракту с 31-м проектным институтом спецстроительства (31 ГПИСС) министерства обороны РФ. Об этом во вторник сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным надзорного ведомства, удалось установить, что ООО "Радиострой" в 2012-2013 годах в рамках договора субподряда получило от института аванс в общей сумме 188 млн рублей. Деньги были выделены на производство проектно-изыскательских работ. Однако выполнены они так и не были.

Представители указанной компании, не выполнив своих обязательств, почему-то решили не возвращать ранее полученные средства.

При этом должностные лица 31-го проектного института, отметили в Генпрокуратуре, не приняли мер по истребованию неотработанных авансов по банковским гарантиям. В связи с чем в дальнейшем стало невозможно эти деньги взыскать с субподрядчика.

Аферу выявили военные прокуроры. Материалы проверки были направлены в военные следственные органы, которые возбудили на их основании уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - "Мошенничество в особо крупном размере".

Справка "РГ"



"31-й Государственный проектный институт специального строительства" - головная организация по проектированию специальных объектов и объектов космической тематики. Институт представляет собой мощную структуру, обладающую высококвалифицированными кадрами проектировщиков, способными решать все задачи, поставленные руководством страны, министерством обороны и другими заказчиками.