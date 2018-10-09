Новости

В Польше зажгут свечи на оскверненном вандалами кладбище 18:55
В Крыму 15 человек отравились грибами в храме 18:50
Леди Гага показала новый видеоклип 18:45
Ученые Союзного государства объединились против биоугроз 18:40
В Ярославле женщина продала бездетной паре новорожденную дочь 18:33
Видео: что делать, если нельзя выбраться из горящей квартиры 18:25
В Евросоюзе пока нет альтернативы российскому газу, но ситуация меняется 18:12
В Карелии медведь проник на территорию монастыря 18:09
В ФРГ выступили за отмену виз для молодежи из России 17:53
В Орле возбудили дело о наехавшем на людей троллейбусе 17:50
Власти Москвы озвучили планы по строительству метро 17:40
СМИ: Австрия готовится на случай возникновения чрезвычайной ситуации 17:40
РВИО создаст электронную картотеку участников Первой мировой войны 17:38
Глава NASA назвал великолепными отношения России и США в космосе 17:31
Две модели Nissan подорожали в России 17:31
Путин: В бюджет заложена прибавка к пенсии для аграриев со стажем от 30 лет 17:30
Спасший десятки жизней летчик-курсант рассказал об аварийной ситуации 17:20
В Москве готовый ресторанный бизнес стал доступнее на 10 процентов 17:11
Жириновский призвал не ломать судьбу Мамаеву и Кокорину 17:10
Фестиваль света в Петербурге оказался под угрозой срыва 17:04
Опубликованы шпионские снимки Volkswagen T-Roc с открытым верхом 17:00
Видео: Ольга Серябкина уходит из группы Serebro 16:56
Диетолог назвала основные принципы системы раздельного питания 16:51
Украинский депутат устроил спектакль на заседании ПАСЕ 16:47
Петербуржца оштрафовали 150 тысяч рублей за пролет под мостом 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 8 по 14 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 8 по 14 октября
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу
Задайте вопрос генеральному директору Большого театра Владимиру Урину
Задайте вопрос генеральному директору Большого театра Владимиру Урину
09.10.2018 18:25
Рубрика: Происшествия
Проект: РГ-Медиа

Видео: что делать, если нельзя выбраться из горящей квартиры

Текст: Рамиля Туктарова

Московские пожарные провели на днях тренировку. Сотрудники 13-й специализированной пожарной части им. Героя РФ Е.Н. Чернышева продемонстрировали, как они отрабатывают приемы спасения людей из горящего здания. "Такие учения проводятся раз в месяц. Газодымозащитники тренируются на свежем воздухе и раз в квартал они тренируются в теплодымокамере", - рассказывает начальник пожарной части Алексей Шанаев.

Теплодымокамера – это такое специальное небольшое двухэтажное здание, имитирующее жилое помещение или производственный цех. Внутри башни выглядит все так, как после возгорания в покинутом доме.

На лестнице валяется 90-килограммовый черный манекен - это и есть "пострадавший при пожаре", которого по заданию, полученное огнеборцами, необходимо как можно скорее вынести из здания.

Фото: Из архива Юрия Снегирева
Советы: Что делать, если вы попадете в завал

Чтобы добиться максимальной схожести с реальной ситуацией, во время тренировки пожарные закрывают глаза тряпкой. Ведь в случае с пожаром, когда все объято плотной пеленой дыма, часто приходится пробираться в помещения буквально на ощупь. Пожарные медленно идут друг за другом гуськом. Под ногами могут оказаться опрокинутые кресла и столы, какие-то домашние тряпки или бельевые веревки, в которых легко запутаться в дыму. К такой обстановке надо привыкнуть, чтобы в самый ответственный момент не запаниковать. Для новичков такие тренировки просто обязательны. Пожарный должен быть готов к разным сценариям развития событий, ведь он отвечает не только за себя и товарищей, но и за людей, которых он спасает на пожаре.

"Пожарный должен обладать психологической устойчивостью, физической силой и, конечно, сообразительностью", - говорит мастер-пожарный Роман Графов.

"Он должен быть смелым и решительным. Мы идем туда, откуда бегут люди", - улыбается его коллега, старший инструктор-пожарный Алексей Соловьев. На его счету - медаль МЧС России "За отвагу на пожаре"; и в этом году исполнится ровно 25 лет, как он стал профессиональным пожарным. В юности Алексея покорила романтика этой профессии – он мечтал помогать людям, спасать их.

Что должен делать человек, если он не может выбраться из горящей квартиры? Такой вопрос мы не могли не задать огнеборцам.

В первую очередь, конечно же, следует звонить в пожарную охрану по телефонам 101, 112 либо 01 и вызывать пожарных. Нужно отойти в дальнюю комнату или на балкон, плотно закрыв за собой дверь, и дожидаться помощи.

Происшествия ЧП Пожары Общество СМИ и соцсети РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп намекнул, что Хейли вернется в Белый дом
В РЖД опровергли информацию о дебоше Кокорина и Мамаева в "Сапсане"
Украинский депутат устроил спектакль на заседании ПАСЕ
Опубликовано видео задержания ФСБ торговцев взрывными устройствами
Пожару на складах под Черниговом предшествовали взрывы