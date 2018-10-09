Видео: что делать, если нельзя выбраться из горящей квартиры

Московские пожарные провели на днях тренировку. Сотрудники 13-й специализированной пожарной части им. Героя РФ Е.Н. Чернышева продемонстрировали, как они отрабатывают приемы спасения людей из горящего здания. "Такие учения проводятся раз в месяц. Газодымозащитники тренируются на свежем воздухе и раз в квартал они тренируются в теплодымокамере", - рассказывает начальник пожарной части Алексей Шанаев.

Теплодымокамера – это такое специальное небольшое двухэтажное здание, имитирующее жилое помещение или производственный цех. Внутри башни выглядит все так, как после возгорания в покинутом доме.

На лестнице валяется 90-килограммовый черный манекен - это и есть "пострадавший при пожаре", которого по заданию, полученное огнеборцами, необходимо как можно скорее вынести из здания.

Чтобы добиться максимальной схожести с реальной ситуацией, во время тренировки пожарные закрывают глаза тряпкой. Ведь в случае с пожаром, когда все объято плотной пеленой дыма, часто приходится пробираться в помещения буквально на ощупь. Пожарные медленно идут друг за другом гуськом. Под ногами могут оказаться опрокинутые кресла и столы, какие-то домашние тряпки или бельевые веревки, в которых легко запутаться в дыму. К такой обстановке надо привыкнуть, чтобы в самый ответственный момент не запаниковать. Для новичков такие тренировки просто обязательны. Пожарный должен быть готов к разным сценариям развития событий, ведь он отвечает не только за себя и товарищей, но и за людей, которых он спасает на пожаре.

"Пожарный должен обладать психологической устойчивостью, физической силой и, конечно, сообразительностью", - говорит мастер-пожарный Роман Графов.

"Он должен быть смелым и решительным. Мы идем туда, откуда бегут люди", - улыбается его коллега, старший инструктор-пожарный Алексей Соловьев. На его счету - медаль МЧС России "За отвагу на пожаре"; и в этом году исполнится ровно 25 лет, как он стал профессиональным пожарным. В юности Алексея покорила романтика этой профессии – он мечтал помогать людям, спасать их.

Что должен делать человек, если он не может выбраться из горящей квартиры? Такой вопрос мы не могли не задать огнеборцам.

В первую очередь, конечно же, следует звонить в пожарную охрану по телефонам 101, 112 либо 01 и вызывать пожарных. Нужно отойти в дальнюю комнату или на балкон, плотно закрыв за собой дверь, и дожидаться помощи.